Raddoppio della Variante, Forza Italia: «Merito corale, non della Mancinelli»

Raddoppio della Variante. Forza Italia critica con il sindaco Mancinelli. «In questi giorni - si legge nella nota - abbiamo letto dichiarazioni in cui il Sindaco dorico si prende il merito dell’approvazione del raddoppio della Ss16, dove le sue doti di tessitrice politica hanno convinto Ministri , Governo e Regione nel dare il via libero definitivo. Sarebbe opportuno ricordare al Sindaco e non certo ai cittadini che hanno memoria lunga, che questa Grande Opera, ha un percorso molto lontano nel tempo e che si sono susseguiti Governi nazionali, locali e regionali senza esito per l’annosa vicenda».



Prosegue il comunicato a firma Teresa Stefania Dai Prà: «La Giunta Mancinelli sta governando la città da quasi 8 anni in cui abbiamo letto di proclami di ogni genere, firme, ringraziamenti a Ministri e Premier, per poi assistere a continui stop da Anas o organi competenti e neppure il governo Regionale del suo Pd è riuscito ad incidere a Roma. La verità che il traguardo di queste ore è frutto di anni ed anni di minuziosa collaborazione tra il Comune di Ancona e quello Falconarese, delle strategie di cambio marcia del Governo Draghi e della preziosa collaborazione con le Istituzioni del Governo Regionale del Presidente Acquaroli. Pertanto riteniamo sia doveroso da parte del Sindaco Mancinelli , un reale ringraziamento a tutte le componenti di un puzzle complicato e complesso che ha attori protagonisti ben diversi da lei e dai suoi colori politici. Inoltre, chiediamo al Sindaco le tempistiche e le modalità di come intende risolvere il problema del traffico in via conca zona ospedale Regionale, nodo assolutamente prioritario per una fruibilità del traffico verso la città e la SS 16. Comprendiamo la gioia espressa dal Sindaco Mancinelli ma è doveroso ricordare che questa opera poteva essere approvata tanti anni fa considerando che per 40 lunghi anni il partito che rappresenta ha governato in questa città.

Il vento del cambiamento è arrivato e si nota dai cantieri per il raddoppio della Ss 16 opera strategica per il rilancio del Porto Anconetano e di una intera Regione».