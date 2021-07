Raddoppio Variante, Ciccioli (FdI): «Giunta Acquaroli politica del fare, gli altri solo parole vuote»

«La Giunta Acquaroli è la vera politica del fare, gli altri si sono persi, per anni, in parole vuote e progetti maldestri»: Carlo Ciccioli, capogruppo di Fratelli d'Italia intervente in merito alla consegna dei lavori di ampliamento della strada statale 16 Adriatica nel tratto compreso tra Falconara e Torrette di Ancona che costituisce il primo lotto dei lavori di raddoppio nel tratto Falconara-Baraccola.

«Se solo si fosse passati prima dalle parole ai fatti - dice Ciccioli - centinaia di migliaia di marchigiani si sarebbero risparmiati ore di file, disagi, code, incidenti. Oltre 25 anni di attesa, conflitti di competenza fra Enti, Provincia, Regione, Anas, con una situazione insostenibile per il traffico del capoluogo dorico e non solo. La Giunta di centrodestra guidata da Francesco Acquaroli si conferma, ancora una volta, per il “fare” e, soprattutto, “fare bene”. Abbiamo preso in mano moltissimi dossier fermi da decenni e li stiamo portando a un punto di svolta». Conclude il capogruppo: «Il tutto per andare a comporre un progetto che veda una stretta sinergia fra Porto di Ancona, Aeroporto di Falconara e Interporto di Jesi».