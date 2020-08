«Basta immigrazione clandestina», la Lega raccoglie quasi 1.500 firme nelle Marche

La due giorni di gazebo della Lega per dire «basta all’invasione clandestina», ha raggiunto nelle Marche 1.463 firme. «Tentano di fermarci, ci offendono e provano a denigrare il nostro lavoro, ma la potenza della Lega è inarrestabile» ha commentato il Commissario delle Marche, l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti.

«In questo weekend eravamo presenti in tante piazze di tutta Italia per dire basta a questo governo anti-italiano che dimostra quotidianamente di non saper difendere il nostro Paese, neppure in un momento così delicato dal punto di vista sanitario. Nelle Marche abbiamo ottenuto un risultato straordinario, che testimonia quella voglia di cambiamento che ormai si respira da tempo in ogni angolo di questa straordinaria terra. Siamo al lavoro al fianco dei cittadini per costruire insieme un futuro nuovo, quel futuro che meritano i marchigiani e che il PD ha distrutto».