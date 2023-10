Circolazione limitata sull'Asse per la pulizia del verde, il PD attacca: «Scelta dissennata dell'amministrazione»

ANCONA- Il Gruppo consiliare del PD attacca la scelta dell’amministrazione comunale di limitare, il martedì e il giovedì, la circolazione sull’Asse Nord Sud per i lavori di pulizia straordinaria del verde. «Dissennata la decisione dell’Amministrazione di limitare fortemente la circolazione sull’asse attrezzato il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 16.00, per i prossimi tre mesi, paralizzando il traffico per un tempo intollerabile- commenta il PD-. Martedì, chiudendo l’asse attrezzato per un'intera mattinata, l'Amministrazione ha già provocato enormi e imbarazzanti disagi agli automobilisti, che si sono letteralmente trovati intrappolati per le strade cittadine, dal momento che la chiusura ha creato ingorghi di ore su tutti i percorsi alternativi dalla zona sud verso il centro. Evidentemente la Giunta Silvetti non è pienamente consapevole degli orari in cui avvengono gli spostamenti lavorativi e del fatto che Ancona, Capoluogo di regione e sede di numerosi Uffici pubblici e Servizi sanitari, richiede una gestione della viabilità particolarmente attenta. Per non parlare dell'esigenza di fluidificare il traffico quanto più è possibile nel periodo natalizio. Sarebbe impensabile e insostenibile insistere con questo modus operandi: si torni quindi indietro, e si proceda con gli interventi nelle ore notturne o comunque fuori degli orari di punta. Negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi interventi sull’Asse, ma mai prima d'ora si erano verificati disservizi di questa portata».