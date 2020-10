Accesso del pubblico alle manifestazioni sportive, tavolo tecnico della Regione Marche

MARCHE - Eventi sportivi, la Regione Marche convoca un tavolo tecnico per trovare una soluzione sull'accesso del pubblico.

«A seguito delle ultime comunicazioni e delle diverse interpretazioni, nei primi giorni della prossima settimana sarà convocato un tavolo tecnico di concertazione con tutti i soggetti coinvolti per cercare di individuare una soluzione che non danneggi lo sport marchigiano e risolva questo impasse che si è creato- spiega in una nota il presidente di Regione, Francesco Acquaroli-. Inoltre chiederemo di inserire la questione in sede di Conferenza delle Regioni per cercare di capire quale è l'orientamento delle procedure».