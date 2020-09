Provincia, il presidente Cerioni in visita agli studenti nel giorno del rientro a scuola

In una giornata, quella di ieri. tanto attesa, il Presidente della Provincia di Ancona Luigi Cerioni ha incontrato studenti e studentesse nel loro primo giorno di scuola. Sono stati due gli Istituti in cui il presidente ha fatto visita, l'IIS Einstein Nebbia di Loreto e IIS Cuppari - Salvati nella sede di Villa Salvati a Pianello Vallesina. Due istituti che testimoniano anche l'impegno della Provincia di Ancona attraverso importanti lavori di edilizia scolastica.

All'Istituto Einstein Nebbia di Loreto, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico organizzata dal neo dirigente scolastico Lucantoni, con la presenza di altre autorità civili, militari e religiose, il presidente Cerioni ha augurato un buon inizio anno a tutti. Ha ricordato l'entità dell'intervento ringraziando i tecnici della Provincia di Ancona. A Loreto sono stati portati a compimento dalla Provincia di Ancona lavori per 2.280.000,00 euro; nello specifico si tratta di lavori di ampliamento all'istituto Alberghiero Nebbia (1.500.000,00 euro) per un totale di 1560,00 mq di superficie che ospitano 8 aule, 1 laboratorio informatico, 3 laboratori di cucina di cui uno attrezzato per diversamenti abili, 2 laboratori sala bar e 1 magazzino. All'Istituto Einstein sono stati investiti 780.000,00 euro per lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico.

A Villa Salvati sono in corso i lavori per il progetto di recupero integrale del parco, e quindi della sua riqualificazione. Per Villa Salvati la Provincia ha stanziato 500mila euro, di cui 400mila euro sono dedicati al progetto di recupero integrale del parco. Il progetto prevede interventi organici sull'apparato botanico vegetazionale del parco necessari a raggiungere la piena e sicura fruibilità dell'area da parte degli utenti (studenti, operatori culturali e cittadini). Nell'augurare un buon inizio anno scolastico agli studenti dell'Istituto agrario il presidente Cerioni ha sottolineato «che in un momento in cui l'agricoltura riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle nostre comunità, questa scuola è motore e parte integrante di questo sviluppo. I ragazzi hanno davanti un'opportunità che noi istituzioni dobbiamo aiutare a cogliere». Entrambe i dirigenti scolastici, Francesco Lucantoni dell'ISS Einstein Nebbia di Loreto e Alfio Albani dell'IIS Cuppari Salvati, durante la visita del presidente Cerioni hanno rivolto un «grazie alla Provincia di Ancona, dai tecnici al Presidente, per il lavoro svolto al fianco della scuola».