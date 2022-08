Primarie centrosinistra, ancora appoggi per Pesaresi: “Voi con Noi” sostiene la candidatura

ANCONA- In attesa di capire la data esatta (per via delle elezioni nazionali in programma per il 25 settembre) delle prossime primarie del Centrosinistra per il Comune di Ancona – prima delle urne governative sembrava definita quella del 13 novembre – che determineranno il leader della coalizione che proverà a succedere al sindaco uscente Valeria Mancinelli, proseguono gli appoggi ai candidati.

L’ex assessore provinciale alla cultura Carlo Pesaresi, in questo momento in lizza con l’attuale assessore al porto Ida Simonella, dopo aver ricevuto importanti appoggi pubblici come quelli di Andrea Nobili, Susanna Dini e Matteo Bilei giusto per citarne alcuni ha incassato anche quello dell’associazione civica “Voi Con Noi”: «In questo periodo abbiamo vissuto, un po' come tutte le associazioni civiche, una pausa dovuta principalmente alla pandemia ed alla poca possibilità di intervento nella discussione politica regionale e soprattutto cittadina. Siamo stati silenti ma sempre attenti a ciò che si muove, come spetta a persone come noi che non traggono profitto da incarichi pubblici o istituzionali. Oggi siamo nuovamente di fronte ad una scelta. Una scelta che se non colta ci obbligherebbe al silenzio per tantissimo altro tempo. Una scelta che non condiziona il nostro percorso di impegno e di tenace ricerca del bene comune. Una scelta che ci aiuta a non interrompere il nostro cammino e quindi a sostenere un candidato alle primarie del centrosinistra di Ancona per l'individuazione del candidato sindaco. Siamo convinti che il nostro percorso passi dal sostegno a Carlo Pesaresi, perché più dell'altra candidata, ci assomiglia, condividiamo la sua impostazione, la sua convinzione nel voler costruire un nuovo modo di vivere la città, di far convivere le persone, i cittadini con l'amministrazione. Incontrandolo ed ascoltandolo abbiamo avuto la sensazione di parlare con uno di noi. Uno di Voi con Noi. L'altra contendente (Ida Simonella, ndr), sconta la difficoltà di essere troppo simile a Valeria Mancinelli che ha il demerito di avere imposto l'assolutismo contrapposto al dialogo, dimenticando che l'assolutismo provoca rigetto, reazione e genera la voglia di cambiamento».