La prevenzione per contrastare la violenza di genere: il Consiglio approva la risoluzione del Pd

ANCONA - Approvata oggi all’unanimità in Assemblea Legislativa una risoluzione che spinge verso il contrasto della violenza di genere puntando soprattutto sulla prevenzione. «Questa risoluzione è il frutto di un lavoro di confronto e dialogo molto impegnativo che si protrae da svariati mesi, un lavoro di cui sono molto orgogliosa perché ci ha permesso di ottenere un documento serio su temi che non possono e non devono mai essere divisivi né ideologici». Così commenta la consigliera del Partito Democratico Manuela Bora, promotrice dell’iniziativa.

«Questo documento impegna la Giunta regionale su diverse questioni, tutte molto importanti: l’introduzione dell’educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità in maniera strutturale e continuativa in tutte le scuole di ordine e grado, a partire dalla scuola primaria; la formazione continua degli operatori e delle operatrici che entrano in contatto con le donne vittime di violenza; l’assegnazione a bilancio di maggiori risorse per i centri antiviolenza, visto il continuo e costante aumento delle richieste di aiuto; non ultimo per importanza, la destinazione di risorse più ingenti da destinare a interventi a favore dei minori vittime di violenza assistita». «Oggi riceviamo un segnale importante di concretezza e di reale volontà di cambiamento anche da parte della maggioranza – conclude Bora – che finalmente si assume formalmente un impegno importante davanti ai marchigiani. Vigileremo affinché la Giunta si attivi per recepire tutte le nostre richieste, e siamo pronti ad intervenire, se e quando dovesse essere necessario».