Portonovo a numero chiuso, è questa la soluzione al problema? Fdi: «Misura folle e ostacolo per i turisti»

ANCONA - «Paghiamo anni di mancata programmazione da parte dell’Amministrazione comunale, anni di insufficiente dialogo con gli operatori, anni di mancata soluzione di problemi che si sono ormai incancreniti. Il risultato di tutto ciò è che oggi Portonovo rischia di non essere all’altezza delle sfide turistiche della nostra regione». Lo scrivono in una nota i consiglieri di Fratelli d’Italia, Maria Grazia De Angelis, Marco Ausili e Angelo Eliantonio

«Potremmo citare la questione dei parcheggi che non è stata mai affrontata a dovere, oppure la navetta di discesa alla spiaggia che dovrebbe essere di molto potenziata e collegata anche alle vicine frazioni dove insistono le strutture ricettive, o ancora il percorso pedonale per scendere a piedi mai fatto. Inoltre, nel corso del tempo si è perso il confronto e l’ascolto con gli operatori. Operatori che quotidianamente e da molti anni animano la baia. Infine, gli strumenti tecnologici con cui l’Amministrazione vorrebbe rendere Portonovo a numero chiuso, sono a loro volta un problema e il triste ricordo di una stagione di limitazioni dovute all’emergenza che deve concludersi per sempre. Questo avrà ricadute pesanti in termini di diritto delle persone di accedere e vivere le spiagge, ma anche in termini turistici perché rappresenterà un ostacolo per i tanti turisti che vorrebbero beneficiare della baia. L’Amministrazione non può pensare di introdurre misure folli per cercare di risolvere quello che non ha progettato di risolvere da decenni. Noi, come Fratelli d’Italia, ci faremo portavoce di una necessaria e quantomai urgente opera di confronto con gli operatori e i cittadini, convinti che sia necessario ripartire da qui per una piena valorizzazione di Portonovo che serva a vincere insieme le sfide turistiche del futuro».