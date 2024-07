ANCONA – Casette d’acqua a Portonovo. È questa la nuova proposta di Europa Verde, formalizzata oggi attraverso un comunicato che porta la firma dei due portavoce locali, vale a dire Caterina Di Bitonto e Lanfranco Giacchetti. «Portonovo – inizia così il loro comunicato - diventa d’estate una meta turistica di una certa importanza, con migliaia di presenze giornaliere ed un forte impatto ambientale in una zona di grande pregio, sia terrestre che marino. Tanti tra questi sono turisti consapevoli che cercano di ridurre l’impatto dei propri comportamenti sull’ambiente, e tanti possono altresì essere aiutati ad adottare un comportamento sostenibile che lasci un’impronta lieve sul territorio».

Dopo questa premessa i Verdi proseguono: «Riteniamo che uno dei compiti dell’amministrazione comunale sia quello di dare le soluzioni e gli strumenti per permettere una gestione dell’ambiente migliore e che possa diventare un riferimento per le buone pratiche di sostenibilità. La proposta che facciamo è quella di installare ‘casette d’acqua’ in prossimità delle poche spiagge pubbliche rimaste a disposizione di turisti e cittadini con lo scopo, in primo luogo, di eliminare definitivamente la plastica da Portonovo ed in secondo luogo fornire un servizio utile ed indispensabile per tutti coloro che chiedono più cura dell’ambiente, più ecocompatibilità nei comportamenti, e meno rifiuti».

Secondo Ev di Ancona infatti «non tutte le attività forniscono il servizio di ricarica di borracce. Sollecitiamo pertanto il sindaco di Ancona attraverso una lettera, a prendere provvedimenti per dare risposta a queste necessità che sono ormai indispensabili per dare alla baia di Portonovo e al suo mare un’opportunità in più di conservazione».