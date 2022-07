Porto, intesa Regione-Autorità Portuale: si punta forte sul turismo croceristico

La Giunta regionale ha finanziato per un importo di 70mila euro il progetto dell'Autorità di Sistema Portuale di Ancona per la valorizzazione del turismo croceristico sul porto di Ancona. Quello del turismo croceristico è un settore strategico, il quale, oltre a richiamare i turisti stessi, svolge un ruolo fondamentale a favore delle imprese turistiche, manifatturiere e commerciali del territorio.

Tra gli interventi promossi ci sono un servizio di navetta per collegare la banchina di ormeggio con gli spazi portuali adibiti ai traffici passeggeri in porto storico; l'attivazione di un servizio shuttle tra la banchina di ormeggio e l'area urbana; l'adeguamento degli spazi dedicati al traffico crocieristi nel porto di Ancona per garantire gli standard previsti dai protocolli sanitari vigenti e per la separazione del traffico crocieristi e traghetti, al fine di aumentare i livelli di sicurezza ed efficientare gli spazi portuali.