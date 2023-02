Il candidato sindaco Daniele Silvetti incontra il senatore De Poli: occhi puntati sulle infrastrutture

Si è parlato di come rilanciare il turismo su Ancona puntando sul brand ‘Conero’’, sulle potenzialità e sviluppo del Porto di Ancona anche a fronte dell’arrivo di Amazon in zona Interporto Jesi e su come sollecitare a livello nazionale la realizzazione dell’uscita da Ancona Nord