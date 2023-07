L'amministrazione eredita pochi spiccioli: zero eventi in estate al Porto Antico e tagli alle manifestazioni culturali

ANCONA- Sarà un’altra estate senza eventi al Porto Antico. A chiedere se in programma ci saranno iniziative è stata la consigliera Pd, Mirella Giangiacomi, nella seduta odierna del Coniglio comunale. «Non mi risultano bandi dell’Autorità Portuale e nulla è in previsione» ha detto. «Non ci sono eventi in programma nella zona del Porto Antico almeno sicuramente fino alla fine di agosto. Proprio in questi stiamo lavorando alla Festa del Mare che potrebbe svolgersi in quella location- risponde l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio-. Sulla base di interlocuzioni informali avute con l’Autorità Portuale, seppur disponibile a concedere spazi per organizzare eventi, ad oggi non ha ricevuto alcun tipo di richiesta. Noi, tra l’altro, non abbiamo ereditato alcun tipo di progettualità dalla precedente amministrazione, anzi le risorse destinate ai grandi eventi ammontano a 2.160 euro. Incontrerò con gli uffici il presidente Garofalo e i tecnici dell’Autorità Portuale per capire che cosa si può fare, dove e come. Far uscire la città di Ancona dal torpore in cui l’abbiamo trovata è un preciso obiettivo di questa amministrazione comunale». «Nel 2019 l’amministrazione comunale aveva individuato nella banchina del porto antico un’arena di spettacoli estivi. È l’unico spazio che ha circa 6mila posti- replica la consigliera Giangiacomi-. Con sponsor nazionali e con le competenze di Marche teatro si era potuto dare impulso per organizzare eventi. Lo scorso anno, il ritardo della nomina del presidente dell’Autorità Portuale non ha favorito il ripetersi dell’iniziativa. Vorremmo conoscere la volontà politica della nuova amministrazione riguardo agli eventi».

Anche il consigliere di Ancona Diamoci del Noi, Carlo Pesaresi, ha posto l’attenzione sugli eventi, in particolare sui tagli alle manifestazioni culturali estive 2023. «Mi riferisco a manifestazioni che hanno rilievo regionale e sovraregionale e che richiedono un’organizzazione molto tempo prima dell’evento, ad esempio Ancona Jazz, Spilla, Adriatico Mediterraneo, Punta della Lingua». «L’amministrazione comunale appena insediata ha voluto confermare, seppur nell’estrema carenza di risorse e disponibilità economiche ereditate dall’amministrazione uscente, il palinsesto stagionale storico esistente di spettacolo dal vivo, come Amo La Mole e non solo- dichiara l’assessore alla Cultura, Anna Maria Bertini-. È stato un gesto di responsabilità nei confronti degli operatori e un grande sforzo rispetto alle condizioni di bilancio ereditate. Per garantire lo svolgimento degli eventi si è reso necessario applicare tagli ai contributi richiesti. I tagli apportati non sono frutto di una volontà politica ma di una oggettiva necessità in quanto la disponibilità nel bilancio ereditato è pari a zero euro. Ciò fino a quando, a fine luglio non verrà effettuata la variazione di bilancio». I tagli, ha detto l’assessore Bertini, «sono sull’ordine del 40% e su tale parametro è stato fatto un adattamento del 10%. Abbiamo confermato gli spazi interni alla Mole e concesso deroga oraria per gli eventi. Sosteniamo il progetto Fondo Mole che comprende gli eventi per le celebrazioni vanvitelliane utilizzando anche fondi regionali e di Tipicità in Blu. Nel momento in cui approveremo lo scostamento di bilancio e approvato con delibera di giunta tutti gli eventi calendarizzati li comunicheremo». «Non sono affatto soddisfatto, lo scenario è confuso- afferma Pesaresi-. Ci sarà un taglio rilevante per le attività in corso. Questo è molto grave, è buona prassi che l’amministrazione entrante confermi gli impegni assunti da quella precedente».