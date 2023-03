Sviluppo del porto di Ancona, incontro tra il presidente della regione Acquaroli ed il viceministro dei Trasporti Rixi

ANCONA - Nel pomeriggio di oggi il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha incontrato a Roma il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, per confrontarsi in merito allo sviluppo del Porto di Ancona.

“Sono molto soddisfatto dell’esito dell’incontro – ha dichiarato il presidente – quella portuale è un’area strategica che ha bisogno di essere riqualificata e rilanciata e che ha necessità di spazi per incrementare le capacità del Porto e lo sviluppo della città. Questi sono gli obiettivi prefissati oggi nell’incontro con il Viceministro Rixi, che ringrazio: la crescita e la sostenibilità del Porto della città capoluogo, un potenziamento mirato a un incremento dei traffici, prendendo in considerazione le esigenze degli operatori del territorio col recupero di aree necessarie allo sviluppo. Il viceministro si è detto disponibile a raggiungerci ad Ancona per un incontro con l’Autorità Portuale e gli operatori per un confronto che abbia come obiettivi la maggiore sostenibilità dello scalo anconetano, aree riqualificate al servizio dei cittadini e crescita occupazionale”.