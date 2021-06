Porto, il sindaco Mancinelli: «Con conferma Giampieri non ci troveremmo in questa situazione»

«Un impasse che non fa per niente bene al porto. È la conseguenza di errori fatti perché se si fosse andati alla conferma del presidente ». Così il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, a margine di una conferenza stampa, commenta all'agenzia Dire lo stallo che si è venuto a creare nell'iter per la nomina del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale: Matteo Africano ha ricevuto ieri il parere positivo della commissione Trasporti della Camera mentre il giorno prima il suo nome era stato bocciato dall'omologa commissione al Senato.

«È un ulteriore danno per il porto di Ancona perché ormai sono 8/9 mesi che è in una situazione di stand by- conclude Mancinelli-. Ma siccome bisogna guardare avanti adesso, non l'augurio, ma la pretesa è che questa situazione di stallo finisca rapidamente quindi il ministro faccia le sue considerazioni, faccia una proposta idonea e la faccia rapidamente perché altri mesi di palude non sono francamente più sopportabili»