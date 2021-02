Sebastianelli (Popolo della famiglia) su Ciccioli: «Idee compatibili con le nostre»

«Il Popolo della Famiglia guarda con interesse e apprezza il fatto che anche Fdi abbia iniziato a prendere in considerazione provvedimenti a favore della famiglia naturale e della natalità». E' questo quanto dichiarato da Fabio Sebastianelli, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia, commentando la notizia della proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia il 16 febbraio scorso. Proprio durante il discorso durante il consiglio regionale, Ciccioli ha pronunciato alcune frasi che hanno alzato un vero e proprio polverone.

«La proposta, atto ad indirizzo politico -continua Sebastianelli- che demanda alla Giunta le decisioni economiche in merito, è la conseguenza diretta della nostra pressante sensibilizzazione sul tema. Sottolineo che i punti "F" e "N" dell'articolo 2 e gli articoli 9 e 10 della stessa richiamano chiaramente alcuni dei punti della nostra proposta (inviata precedentemente) e sono perfettamente applicabili mediante i suggerimenti in essi proposti. Confido che la proposta di FDI venga approvata e che, nel metterla in pratica, la Giunta valuti seriamente le soluzioni inviate dal Popolo della Famiglia. Abbiamo dato al Governo Regionale piena disponibilità ma, come abbiamo fatto nei confronti di quello precedente, ne osserveremo attentamente l'operato e per il bene dei cittadini, non taceremo su eventuali mancanze».