Sovrappasso Torrette, Ida Simonella: «Inaugurato un'opera realizzata dal centrosinistra»

"La filiera istituzionale di destra va ad inaugurare un'opera interamente realizzata dal centrosinistra, e se lo dimentica". Parole dei gruppi di minoranza Ancona Futurua, Partito Democratico, Ancona Diamoci del Noi, Azione Gruppo Misto.

"Stamattina abbiamo appreso dell'inaugurazione del ponte pedonale a Torrette. Si tratta di un'opera tanto attesa, finanziata dalla giunta Ceriscioli e dall'amministrazione Mancinelli- spiega la minoranza- realizzata dalla precedente amministrazione, passando per tutti i problemi sul reperimento delle materie prime e dell'aumento dei costi. Ma portata a casa. Il neo sindaco Silvetti, a questa inaugurazione (a metà perché manca ancora l'ascensore, fondamentale per le persone con disabilità motoria o le mamme con passeggino) non si è neanche premurato di invitare i consiglieri comunali, come è consuetudine. Per evitare la presenza di quelli che hanno contribuito a realizzarla. Una bella scortesia istituzionale e una bella faccia tosta a tagliare il nastro senza aver fatto nulla. Ma lo supera sulla fascia l'assessore regionale Baldelli. Dall'alto del ponte, su cui si è premurato di salire, avrà ben visto di non aver realizzato niente sul nuovo Salesi, che i lavori sono bloccati, che ancora devono iniziare gli scavi. E che addirittura pare che i fondi siano stati dirottati altrove. Invece di venire a tagliare i nastri, lavori per portare a casa una struttura e un servizio che la città tutta di Ancona aspetta. Meno fuffa, più sostanza, per favore".