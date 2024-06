SPECIALE ELEZIONI | A Polverigi corsa a due tra Carnevali e Paolinelli: le liste a loro sostegno

POLVERIGI - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Polverigi

La sfida è tra Daniele Carnevali e Maria Grazia Paolinelli. Daniele Carnevali è appoggiato dalla lista “Polverigi Domani”, formata da: Caterina Belelli, Francesco Dionisio Carnevali, Alberto Donnini, Maria Loredana Dottori, Andrea Fava, Andrea Ferro, Gilberto Fossati Pesaresi, Luca Lovascio, Francesco Paolucci, Luciano Soldini, Ilaria Tonti, Tania Traversi. Maria Grazia Paolinelli scende in campo con “Noi per Polverigi”, lista composta da: Roberto Aucelli, Gastone Belelli, Hind Boussouni, Luciano Frontalini, Marta Gentile, Stefano Giulioni, Massimo Marzioni, Anna Paolinelli, Andrea Pesaresi, Lorella Sabbatinelli, Ida Eugenia Scalia, Danilo Sgolastra.