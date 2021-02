Polizia locale, Fratelli d'Italia: «Chiesto confronto con la comandante Rovaldi»

«Come noto, il nostro Gruppo Consiliare ha depositato una mozione per la costituzione di una Commissione di indagine sull’organizzazione interna del Corpo di Polizia Locale di Ancona». Così il capogruppo Angelo Eliantonio, il consigliere regionale e comunale Marco Ausili e la Consigliera comunale Maria Grazia De Angelis.

«Segnali di insofferenza arrivati dall’interno del Corpo, opacità delle scelte organizzative e necessità di contribuire all’efficientamento del Corpo per il bene dell’intera città. Queste le ragioni che hanno portato alla nostra richiesta. Rigettiamo ogni accusa di persecuzione. Tant’è che, come preannunciato nei giorni scorsi, abbiamo appena inviato una richiesta scritta di incontro alla Comandante Rovaldi, in vista del voto in aula della nostra mozione, per poterci confrontare costruttivamente con la stessa sulla necessità di investire il Consiglio Comunale intero in un percorso di condivisione delle scelte e di collaborazione di tutte le parti per il migliore funzionamento del nostro Corpo di Polizia Locale».