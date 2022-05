Ancona verso il green ma c’è chi non è d’accordo: «Politica verde? Non esiste. Siamo appena allo zero»

ANCONA- Ancona verso la svolta “green” con la Ciclovia del Conero. L’inizio dei lavori è stato ufficializzato dalle parole, via Facebook, dell’assessore Ida Simonella che ha parlato di politica verde intrapresa dall’amministrazione. Non tutti, però, si sono trovati concordi con le sue affermazioni. Maurizio Sebastiani di Italia Nostra, ad esempio, ha rimarcato come in sostanza la strada da percorrere verso uno sviluppo sostenibile del capoluogo sia ancora lunga e tortuosa:

«La sola ciclovia non può bastare, sarebbe folle pensare il contrario. Questa amministrazione è presente da tantissimi anni e sull’inquinamento ha sempre lasciato a desiderare. Una politica verde vera e propria non esiste, siamo appena all’anno zero. Adesso, a maggior ragione che ci avviciniamo alle elezioni, sentiremo spesso questo ritornello soprattutto da assessori come Ida Simonella ma ribadisco che la strada della mobilità dolce non è mai stata intrapresa». Le criticità sono rivolte ad alcuni argomenti molto particolari: «L’Area Marina Protetta del Conero era un obiettivo della sindaca nel 2013 ma poi se lo è perso per strada. Addirittura, a riguardo è stata negata la possibilità di un referendum. A questo vanno aggiunti i danni alla salute di un porto croceristico già stimati e che continueranno ad esserci solo per fare gli interessi di qualche azienda».

Le soluzioni, secondo Sebastiani, sarebbero facilmente percorribili: «Bisogna pedonalizzare numerosissime vie del centro. Solo così si potrà incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico e contrastare il traffico. Invece, da quel che sembra, si sta spingendo tutt’altro. La delusione nasce dal fatto che la Mancinelli, nell’84, fu assessora all’ambiente. C’è ancora da pedalare per andare in direzione di una politica verde, a proposito di ciclabile».