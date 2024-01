Poliambulatorio di Collemarino, il Comune sgombera il campo dagli equivoci: «Timori infondati»

ANCONA – «Nessun rischio di chiusura per il Poliambulatorio di Collemarino. Quelli paventati sono timori infondati». Sgombera il campo da ogni possibile equivoco l’assessore alla Sanità Manuela Caucci, intervenuta per chiarire dopo le dichiarazioni del consigliere comunale Massimo Mandarano. Oggetto della precisazione, la preoccupazione per la possibile chiusura del Poliambulatorio di via Matteo Ricci, che serve gran parte dell’area nord di Ancona e diverse Frazioni (Torrette, Casine di Paterno, Paterno, Barcaglione), paure esternate in un’interpellanza dal capogruppo in consiglio comunale di “Italia Viva – Il Centro”.

«Ho avuto una interlocuzione con il dirigente socio-sanitario dell’Ast – spiega Caucci – il quale ha assicurato che non vi sarà alcuna chiusura. Questo perché, la questione è totalmente su un altro piano di confronto. Il contratto di locazione del Poliambulatorio è in scadenza e quindi l’Ast sta valutando semplicemente se rinegoziarlo o spostarsi in alcuni locali già messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, all’interno dei quali però la stessa Ast dovrebbe svolgere lavori di adeguamento. Nel caso di rinegoziazione del contratto – specifica e conclude l’assessore – la proprietaria dell’immobile ha dato la massima disponibilità a rinnovarlo e dunque a darne prosecuzione. Faremo il possibile affinché non ci sia nessuna interruzione del servizio».