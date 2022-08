Elezioni politiche, Unione Popolare guarda alle urne: raccolta firme anche ad Ancona

ANCONA - Raccolta delle firme per la presentazione della Lista Unione Popolare alla prossime elezioni politiche.

Dove firmare

Lunedì 8 agosto ore 09 -12 Piazza Roma altezza edicola (in caso di maltempo ci troveremo all'interno della Galleria Dorica)

Lunedì 8 agosto ore 18 -20 Piazza Roma altezza edicola (in caso di maltempo ci troveremo all'interno della Galleria Dorica)

Martedì 9 agosto ore 09- 11 Mercato del Piano lato Via Cristoforo Colombo.

«L’Unione Popolare sarà presente alle prossime elezioni nonostante il numero enorme di firme da raccogliere nel mese di agosto. Con un sforzo straordinario di impegno volontario supereremo il tentativo palesemente antidemocratico di zittire le voci non allineate con il partito unico della guerra- si legge nella nota ufficiale- la pessima legge elettorale vigente prevede che ogni lista indichi il “capo politico”. Ringraziamo Luigi de Magistris per aver accettato di assumere questa responsabilità in qualità di garante del progetto di Unione Popolare.

La necessità di raccogliere un numero enorme di firme impone tempi ristrettissimi per la predisposizione delle liste e di partire dalla prossima settimana con la raccolta in tutta Italia. Con candidate e candidati credibili daremo voce alle ragioni della pace, dei lavoratori e delle lavoratrici che vorrebbero semplicemente dignità e salari dignitosi, a chi lotta per un pianeta che reclama una vera riconversione ecologica e per un mondo più giusto e solidale, e non ci fermeremo certo dinanzi a qualsivoglia ostacolo burocratico».