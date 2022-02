Pnrr sanità, Ausili (FdI): «Mangialardi e Bora senza limiti di decenza»

«Mangialardi e Bora senza limiti di decenza», così risponde il Consigliere Regionale FDI Marco Ausili alle accuse rivolte dal PD alla Giunta Acquaroli in materia di Pnrr sanità, «affermano di aver lasciato un sistema sanitario qualificato, in realtà hanno lasciato macerie. Il PD è chiaramente corresponsabile del lento e graduale impoverimento della sanità marchigiana. E questa è una ragione della loro sonora sconfitta elettorale».

«Assessore Saltamartini e Giunta Acquaroli mentre sono riusciti a fronteggiare al meglio, insieme agli operatori sanitari, l’emergenza pandemica, stanno realizzando il superamento della logica dell’ospedale unico targata PD, fonte di sperpero di risorse e sperequazione tra i territori- prosegue Ausili- Masterplan dell’Assessore Baldelli, che distribuisce risorse sugli stabilimenti ospedalieri, e PNRR sanità, che darà forza alla rete di ospedali di comunità e case della salute, andranno finalmente nella direzione di rafforzare la sanità diffusa e il territorio. I Consiglieri PD di questa provincia dovrebbero essere orgogliosi per l'accelerazione dei lavori su nuovo Salesi e nuovo INRCA, per le risorse sull'Ospedale di Fabriano e Senigallia e per il prossimo importante PNRR sanità che interesserà molti Comuni della zona».