Abbattimento platani, Forza Italia contro Manarini: «Scelte incomprensibili»

«Interveniamo in maniera perentoria ancora una volta per sottolineare la totale improvvisazione con la quale la maggioranza di governo del Comune di Ancona ed in particolare l’Assessore Manarini pensano di di risolvere i problemi della città». Parole di Luca Mariotti, vice commissario di Forza Italia Ancona. «Dopo aver detto la nostra molte volte per evidenziare lo stato di abbandono di alcune zone della città, questa volta ci teniamo di portare all’attenzione della pubblica opinione sul fatto che in relazione alla riqualificazione del Quartiere degli Archi si vorrebbero abbattere i platani presenti nei pressi di Piazza del Crocifisso per poterli sostituire con ciliegi e peri».

«Oltre alla totale incomprensione totale delle scelte dell’Assessore Manarini- continua la nota- ci chiediamo, i Verdi che sono una forza della maggioranza, che appena si tocca una realtà verde intervengono, questa volta invece per interesse di parte come mai rimangono silenziosi ? Anche altre associazioni presenti in città sono già intervenute in questo senso. Ancona ha bisogno di buongoverno, non di forze politiche che pensano solamente al proprio tornaconto politico».