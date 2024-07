Simone Pizzi ai vertici Aiccre: «Le amministrazioni devono ragionare in termini europei»

ANCONA – Si è svolto questa mattina nella sala di giunta piccola di Palazzo del Popolo l’incontro tra il presidente del consiglio comunale Simone Pizzi, in rappresentanza dell’amministrazione e dell’assemblea tutta, con i vertici dell’Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa, nota con l’acronimo di Aiccre.

Erano presenti all’incontro la presidente dell’Aiccre nazionale Milena Bertani, il vice presidente Efisio De Muru, Massimo Bello in qualità di membro dell’ufficio di presidenza nazionale e vice presidente vicario Aiccre Marche. «La nostra attenzione nei confronti di Aiccre – ha sottolineato Pizzi – è massima. Pur nel riconoscimento delle singole identità, riteniamo che in questa fase storica sia indispensabile che le amministrazioni pensino in termini europei. Aiccre inoltre – ha aggiunto il presidente – è uno strumento importante per lavorare in termini di rete tra enti contigui dal punto di vista territoriale. Questo costituisce sicuramente un valore aggiunto e contribuisce ad accrescere la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni». Nel corso dell’incontro il presidente Pizzi ha anche ricordato la storia del tricolore donato al Comune dalla famiglia di Michele Fazioli, primo sindaco di Ancona (1860-1867). Il vessillo è esposto nella sala di giunta piccola, dove come già detto si è svolto l’incontro ed è storicamente datato come il primo tricolore della città e che sta a «rappresentare – ha spiegato il presidente - l’antico impegno del Comune ad andare verso l’Italia e a unire tutti i cittadini attorno a questo obiettivo».

Dal canto suo la presidente Aiccre Bertani ha sottolineato l’interesse dell’associazione a sviluppare progetti comuni con l’amministrazione dorica che possano vedere il Comune di Ancona come capofila su temi strategici dell’area dell’Adriatico e del Mediterraneo.