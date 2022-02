Fa pipì sulla vetrina del movimento, poi posta la foto: «Come chiudere la serata»

SENIGALLIA - Fa pipì sulla vetrina della sede di “Diritti al futuro” e poi posta la foto su Facebook. Sdegno da parte del movimento: «I bagni pubblici in centro sono urgenti. Lo testimonia questo noto personaggio che, qualche giorno fa, ha deciso di manifestare il suo disagio mingendo sull’ingresso della nostra sede e pubblicando la foto sul suo profilo Facebook- scrive Diritti al futuro in una nota- È da questi gesti che si colgono le vere priorità della città, per questo il nostro consigliere Enrico Pergolesi ha presentato un’interrogazione scritta a risposta orale. Ci auguriamo che il Sindaco non sottovaluti i bisogni dei suoi elettori».

Nel testo dell’interrogazione, che sarà presentata prossimamente in aula al sindaco, si legge che «La nostra forza politica non si può far carico con le sue vetrine delle problematiche di minzione dei cittadini di Senigallia e nello specifico neanche di quelle di un indiscusso liberale come quello ritratto in foto; la nostra forza politica è contraria a politiche securitarie anche in tema di bisogni fisiologici in quanto ritiene di dover necessariamente risolvere le problematiche governando i processi da un punto di vista amministrativo e politico offrendo invece servizi ai bisogni dei cittadini».