Moreno Pieroni avvisa il centrosinistra: «Scelta condivisa per il candidato governatore alle regionali o ci guarderemo altrove»

LORETO – Alle elezioni regionali manca ancora un anno e due mesi, sempre salvo rinvii di sorta. Eppure la discussione su chi dovrà essere il candidato governatore del centrosinistra è viva più che mai. Durante le elezioni europee ad esempio l’ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, nei suoi comizi da candidato alle elezioni europee, ha più volte lanciato il guanto di sfida all’attuale governatore di centrodestra Francesco Acquaroli. E, visti i voti ottenuti e la nomina ad europarlamentare sono ormai in tantissimi a darlo come naturale candidato del Pd come di tutto il centrosinistra.

Sul tema tuttavia oggi è intervenuto il sindaco di Loreto Moreno Pieroni, già assessore regionale a Turismo, cultura, caccia e pesca nella giunta di Fabrizio Ceriscioli per dire che o la scelta sarà condivisa o, per quel che lo riguarda, il suo campo moderato si guarderà altrove: «l'area riformista di cui faccio parte non vuole decisioni calate dall’alto senza coinvolgere tutte le forze politiche e liste civiche del territorio. In mancanza di un progetto condiviso, si potranno valutare altre strade».