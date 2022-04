Piazza del Papa, movida e tornelli: «Preoccupante solo valutarla la proposta»

ANCONA- Si torna a parlare di movida e, in particolare, di piazza del Papa e dell’ipotesi contingentamento delle persone. A tal proposito, secondo quanto emerso ieri in Consiglio comunale, il consigliere Francesco Rubini di Altra Idea di Città ha ribadito la sua totale contrarietà alla linea dura promuovendo la strada dell’offerta ai giovani e del divertimento responsabile fatto di aggregazione, spazi sociali ed eventi:

«Ho portato la discussione in consiglio proprio perché volevo che si facesse chiarezza da parte dell’amministrazione comunale. Da una parte ci si può ritenere soddisfatti perché è stato ribadito che quello scenario non sarà preso in considerazione, dall’altro resto perplesso perché ritengo preoccupante già solo il fatto che quell’ipotesi sia sul tavolo e venga valutata magari in futuro. La soluzione all’ordine pubblica non può essere quella della classica repressione. Serve una strategia diversa, un approccio strategico costruttivo. Bisogna puntare su un’offerta ai giovani, su spazi aggregativi, spazi sociali ma soprattutto sul coinvolgimento delle varie realtà economiche che operano nel settore».