Piattaforma 210, proseguono i pagamenti: erogati 60 milioni di euro in 2 settimane

ANCONA - La Regione Marche non si ferma neanche a Ferragosto. Proseguono i pagamenti ai beneficiari della Piattaforma210, che dall'ultimo resoconto di oggi, 10 agosto, sono 60 mila fatti in due settimane per un totale di somme erogate di oltre 60 milioni di euro. Come dire una media di 1.000 euro a persona che ha già ricevuto i fondi sul proprio conto corrente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Un record assoluto- informa una nota della Regione- che ci pone come unica Regione italiana ad aver gia' liquidato somme del bilancio regionale, non solo ad un numero cosi' elevato di persone in pochissimo tempo, ma in assoluto ad aver reso immediatamente funzionale un'operazione di questo tipo». In particolare, i settori beneficiari e le risorse assegnate e liquidate già trasmesse alla banca: 6,1 milioni per turismo e cultura; 1,6 milioni per infrastrutture e trasporti; 1,4 milioni alle famiglie per i canoni di locazione; 12,3 milioni per i servizi sociali ed educativi, 2 milioni per le politiche agroalimentari; 27,4 milioni per attività produttive, lavoro, istruzione; 307 mila euro per l'editoria. A queste somme si aggiungono ulteriori 9 milioni di fondi erogati e gestiti extra piattaforme.