Piano Socio Sanitario, Ciccioli (FdI) relatore di maggioranza

ANCONA – “Ringrazio il presidente della IV Commissione, Nicola Baiocchi, per avermi indicato come relatore di maggioranza per il nuovo Piano Socio-Sanitario, uno degli atti qualificanti di questa maggioranza di centrodestra chiamata dai marchigiani, con il loro voto, a ridisegnarla completamente, dopo il disastro che abbiamo ereditato in questo vitale settore". Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, componente della IV Commissione Permanente Sanità, in vista dell’avvio delle numerose sedute di audizioni sul Piano Socio-Sanitario che prenderanno il via mercoledì prossimo 14 giugno

"A testimonianza del grande lavoro che siamo chiamati a portare avanti all’interno della Commissione, il presidente Baiocchi e tutti noi componenti, abbiamo stilato un fitto calendario di audizioni che ci terrà attenti e impegnati per due giorni a settimana, il mercoledì e il venerdì, per i mesi di giugno e luglio. Per far quindi approdare in aula l’atto amministrativo del Piano Socio-Sanitario, per la relativa approvazione, prima della pausa estiva dei lavori del Consiglio regionale. Come relatore di maggioranza, in virtù anche della mia esperienza come medico nel settore pubblico, ho ben presente le criticità di sedi, carenza di personale e apparecchiature tecnologiche che, da anni, affliggono il sistema sanitario pubblico. Attraverso il confronto che avverrà durante le numerose audizioni – Direttori Generali Ast, figure apicali, responsabili delle specialistiche, mediche e chirurgiche, sindacati e associazioni di categoria, solo per citarne alcune figure e soggetti – scaturiranno suggerimenti, critiche e proposte, che come maggioranza valuteremo attentamente nell’esclusivo interesse di una sanità regionale pubblica che possa finalmente essere rispondente alle reali esigenze dei marchigiani a prescindere dal loro luogo di residenza”.