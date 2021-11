Meno giorni di pesca, il "no" di Carloni: «Pescatori vessati»

Il no all’ipotesi di riduzione delle giornate di pesca per il 2022 arriva dal vicepresidente e assessore Mirco Carloni che dice basta a vessazioni nei confronti dei pescatori. «Il comparto ittico italiano e marchigiano non può essere ulteriormente oppresso da cervellotiche decisioni imposte da anonimi funzionari di Bruxelles, peraltro nemmeno supportate da riscontri scientifici circa il miglioramento degli stock ittici. Come Lega daremo battaglia a tutti i livelli a tutela di un settore cardine del nostro sistema economico, sia a livello locale che nazionale».

L’ipotesi estremamente penalizzante di un plafond massimo di giornate lavorative all’anno per ogni peschereccio è emersa al recente Tavolo di Consultazione della Pesca e dell’Acquacoltura del MIPAAF, bozza peraltro subito rigettata dal Carroccio. «Sono a fianco del nostro capo dipartimento Pesca, on. Lorenzo Viviani a cui do tutto il sostegno per l’ennesima sfida a tutela dei legittimi interessi del settore, come peraltro recentemente fatto con l’allargamento della Cassa Integrazione per i lavoratori agricoli -CISOA- ai lavoratori del comparto ittico».