Pesaresi o Simonella? Domenica 27 novembre Primarie per scegliere il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra

ANCONA - Domenica 27 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, si svolgeranno le operazioni di voto delle Elezioni Primarie della coalizione di centro-sinistra “Progetto Ancona 2023”, per la scelta del candidato sindaco, tra Ida Simonella e Carlo Pesaresi. Per votare sarà sufficiente essere iscritti alle liste elettorali del Comune, e recarsi al seggio elettorale con la tessera elettorale e un documento d’identità valido. I seggi istituiti comprendono diverse sezioni elettorali. Per verificare il seggio in cui ognuno può votare è sufficiente controllare la sezione di competenza, che è indicata nella scheda elettorale, e il seggio corrispondente secondo la tabella sotto indicata.

Potranno votare anche i minorenni, che abbiano compiuto almeno 16 anni, nei seggi in cui sono residenti. Per loro sarà sufficiente recarsi al seggio con un documento d’identità valido: è consigliato anche portare la tessera elettorale di uno dei due genitori. Gli elettori saranno invitati al versamento di un contributo economico, pur sempre volontario, destinato alla compartecipazione alle spese organizzative, e dovranno sottoscrivere la propria adesione alla proposta politico-programmatica della coalizione Progetto Ancona 2023. Tutti seggi saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00, eccetto il seggio istituito presso le ex scuole di Casine di Paterno (16), che sarà aperto solo la mattina dalle ore 8,00 alle ore 12,00, e quello istituito presso l’ex scuola materna di Paterno (15), che sarà aperto solo il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Chi dovesse votare in questi seggi (coloro che sono iscritti nelle sezioni elettorali n.93 e n.94) può comunque recarsi al voto indifferentemente nell’uno o nell’altro seggio, negli orari di apertura indicati