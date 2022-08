Verso le primarie, Pesaresi non ha dubbi: «Ancona ha bisogno di un assessore all’Università»

ANCONA- Un assessore all’Università per Ancona. E’ l’idea di Carlo Pesaresi, prossimo candidato insieme all’attuale assessore al porto Ida Simonella per le primarie del Centrosinistra (data da definire tra novembre e dicembre) in vista delle prossime elezioni comunali di aprile 2023, svelata nelle ultime ore. Sarà tappa importante del programma presentato dall’ex assessore provinciale alla Cultura che ha deciso di scendere in campo per tentare la corsa al ruolo di primo cittadino:

«Il nostro Ateneo ha un ranking di eccellenza in tutte le classifiche. Secondo la ricerca del lab24 del Sole la Provincia di Ancona è al 9° posto in Italia per numero di laureati e questo è praticamente l'unico dato positivo dell'indagine sulla qualità della vita per i giovani che nel complesso è piuttosto impietosa per noi (68 posto). Il rapporto di Ancona con la sua Università va decisamente rafforzato e questo è uno dei punti centrali su cui lavorerò da Sindaco».

Entrando nel dettaglio: «Un'alleanza che dovrà essere sempre più sinergica con le tante competenze che UNIVPM offre affinché queste vengano coinvolte nel disegno e nella proiezione della città verso il futuro. E soprattutto un sistema di servizi agli studenti che consenta loro, molto meglio di come avviene ora, di alloggiare, spostarsi, studiare, divertirsi e attraversare con intensità la vita quotidiana della città. Beh, sui servizi che la città offre ai nostri tantissimi ragazzi (15 mila) c'è un enorme lavoro da fare per migliorare le cose, in sinergia con la Regione e tutti gli enti preposti. Credo proprio che i tempi siano maturi per un Assessore all'Università».