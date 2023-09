Nuovo gruppo in consiglio comunale, nasce "Per Jesi"

JESI - L'Associazione per Jesi, ha presentato oggi alla stampa la costituzione del nuovo Gruppo Consiliare "Per Jesi". Ne fanno parte Francesco Rossetti, Matteo Marasca, Matteo Sorana.

"Rispondendo ad un principio di avvicendamento che impiega in modo egualitario tutte le valide e varie professionalità che si attestano nel Gruppo Consiliare di PER JESI, il capogruppo che per primo rivestirà questo ruolo è il consigliere Francesco Rossetti- si legge in una nota- si realizza così una proposta civica rinnovata, pragmatica e rivolta al futuro, grazie al contributo e il sostegno di una comunità di persone motivate, giovani, competenti.

“Nessun uomo entra mai due volte nello stesso fiume, perché il fiume non è mai lo stesso, ed egli non è lo stesso uomo ("Eraclito"). Con queste finalità e con questo progetto, l'Associazione Per Jesi rimane aperta ad ogni esperienza che voglia unirsi per collaborare e contribuire ad un movimento inclusivo e democratico, pronto a confrontarsi con le sfide poste da una città che ha bisogno di tornare ad essere moderna, sostenibile, vivibile".