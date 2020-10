«Analisi creativa di Berardinelli: io disponibile a candidarmi, ma non contro qualcuno»

«L’interpretazione in libertà del consigliere Berardinelli è alquanto "creativa" nella ricostruzione delle mia posizione. Sulla questione si è tenuta ieri sera una riunione di maggioranza, in un clima sereno e costruttivo, in cui si sono chiarite le posizioni, compreso il mio voto di astensione di martedì. Chiarito con i colleghi di maggioranza, non credo debba dare spiegazioni ad altri». Parla così il consigliere comunale del Pd Simone Pelosi, dopo essere stato dopo essere stato chiamato in causa dal collega forzista Daniele Berardinelli nella sua analisi del dopo voto sulla mozione-Gratteri. Inoltre Pelosi chiarisce la sua disponibilità a candidarsi a segretario del Pd.

«Io, assieme ad altri consiglieri, abbiamo rinnovato la fiducia e l'apprezzamento a Michele Fanesi, auspicando fortemente che possa riconsiderare le sue dimissioni da capogruppo PD. - continua Pelosi - Riguardo al prossimo congresso cittadino del Pd, informo Berardinelli che la mia disponibilità a candidarmi a segretario comunale non è "anti-nessuno", ma spero utile a rafforzare il Partito Democratico e a costruire una proposta forte e riconoscibile del centro-sinistra. Soprattutto in questa fase, dopo l'esito delle elezioni regionali, penso sia necessario ancora maggior impegno e determinazione. Valeria Mancinelli, da ieri nuovo Presidente Anci Marche, ha tutto il mio sostegno, assieme a quello di tutta la maggioranza, per continuare a governare la città con la riconosciuta autorevolezza. Se dopo 7 anni di governo, solido e compatto, il consigliere Berardinelli considera lo "scivolone" della maggioranza sul voto alla mozione-Gratteri un successo politico, faccio tanti auguri a lui e ai suoi elettori».