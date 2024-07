Chantal Bomprezzi sulla nomina di Anna Casini: «Sono delusa. è un'occasione persa»

ANCONA – Dai toni usati è delusa ma di certo non abbattuta la segretaria regionale del Partito Democratico Chantal Bomprezzi, la quale per commentare la nomina di Anna Casini a capo del gruppo dei Dem in consiglio regionale ha inviato un comunicato stampa: «Ho confidato – inizia così il messaggio di Bomprezzi - fiduciosa che la maggioranza dei consiglieri accogliesse l’invito del Partito nazionale ad una gestione unitaria di partito e gruppo. Ho sperato fino all’ultimo».

Fatta la premessa la segretaria regionale ammette: «Sono dispiaciuta per questa occasione persa. E con me la grandissima parte della comunità politica del Pd Marche. Evidentemente ancora gli strascichi del commissariamento passato non sono superati. Così come ancora non vi è stata una piena accettazione del risultato congressuale. Ma non ci arrenderemo in questo processo di cambiamento e continueremo con determinazione a lavorare per includere e costruire l'alternativa alla destra. Dal punto di vista dell'azione politica – rimarca - tutto resta immutato, che è ciò che conta ed interessa ai cittadini marchigiani e alla comunità del centrosinistra. Buon lavoro a tutte e tutti noi». Fine del comunicato.

Giusto ripercorrere le tappe dell’intera vicenda che hanno portato Bomprezzi a scrivere quanto sopra riportato. Andrea Biancani, esponente del Pd eletto sindaco di Pesaro, ha dato le dimissioni da consigliere regionale e, giocoforza, ha abbandonato anche la carica di vicepresidente dell’assemblea legislativa delle Marche. A questo punto l’intenzione dei vertici del partito regionale era quella di promuovere Maurizio Mangialardi (che nel Pd Marche fa parte della mozione uscita sconfitta alle elezioni del centrosinistra di febbraio 2023) al ruolo di vicepresidente. Questi a sua volta avrebbe dovuto abbandonare la carica di capogruppo Dem in consiglio. Un ruolo quest’ultimo che, sempre nelle intenzioni di Bomprezzi, sarebbe dovuto andare a un consigliere membro della corrente di maggioranza del partito, individuato in Romano Carancini. Tutto facile? Non proprio. Perché la corrente di minoranza del Pd in consiglio regionale ha più consiglieri di quella di maggioranza. E così il risultato finale è stato che Mangialardi è diventato vicepresidente del consiglio regionale, mentre come capogruppo è stata eletta Anna Casini, che neanche a dirlo rappresenta la minoranza interna al partito, con 5 voti su 8. Da qui la delusione di Bomprezzi.