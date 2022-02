Baby gang, il Pd replica alle Civiche: «Strumentalizzate giovani per propaganda»

«Incolpano l'Amministrazione Comunale del fenomeno del bullismo e delle baby gang solo per raccogliere consensi. Noi crediamo che la questione sia molto più complessa e vada affrontata come fenomeno sociale di larga portata, che tocca vari aspetti sociali e culturali di carattere non strettamente locale. La situazione pandemica e le conseguenti chiusure degli ultimi due anni non hanno facilitato le problematiche giovanili in tutta Italia. Le Liste Civiche parlano di mancanza di centri di aggregazione per giovani, ma si dimenticano che nel loro mandato amministrativo è stato chiuso il Cinema Concerto ed è stata chiusa una discoteca per aprire un centro commerciale». Lo scrive in una nota il Pd di Osimo.

«Questa Amministrazione ha investito risorse in questi anni per riaprire l'ex Cinema Concerto; valorizzare il mercato coperto anche come luogo di aggregazione giovanile; realizzare un nuovo auditorium sotto il teatro La Fenice; potenziare gli impianti sportivi che sono luoghi di socialità importanti per i giovani. In questi anni il centro storico si è ripopolato di giovani anche grazie ai tanti eventi organizzati, sempre nel rispetto dei protocolli di legge e investendo nella sicurezza e nel rispetto delle regole- continua la nota- E’ stato potenziato il sistema di videosorveglianza, è aumentata la presenza degli agenti di polizia sul territorio, si è investito nel progetto Scuole Sicure. La presenza di telecamere e l'azione delle forze dell'ordine ha permesso di individuare i responsabili di atti vandalici quando si sono verificati. È stato istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi e ragazze promosso dall'amministrazione comunale, una grande opportunità di partecipazione e di condivisione con i giovanissimi, volta anche a diffondere una cultura di conoscenza e rispetto delle istituzioni. Il problema sicurezza e baby gang tocca tematiche complesse e polemizzare per soli fini propagandistici non è la soluzione».