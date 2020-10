Pd Marche, rinviata la direzione di partito per l'emergenza Covid

Rinviata la direzione regionale del Partito democratico delle Marche. Il segretario Giovanni Gostoli aveva convocato per oggi alle 20.30 la seduta dell'organismo ma l'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus ha suggerito ai dem di optare per un rinvio. Alla seduta di questa sera Gostoli e l'intera segreteria regionale si sarebbero presentati dimissionari dopo la sconfitta alle elezioni regionali.

«Causa aggravio situazione emergenza Covid-19- spiega una nota dei dem- e per il principio di precauzione si e' ritenuto opportuno rinviare la direzione di stasera per poter riorganizzare la discussione in modalita' online e in tutta sicurezza».