Agricoltura, Battistoni (FI): «Bene fondo per tutela e valorizzazione dei Pat, nella Marche 154 prodotti»

ANCONA - «Lo stanziamento da parte del Mipaaf di un fondo iniziale di 1 milione di euro destinato ai Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali) è una ottima notizia per tutto i comparti agroalimentari nazionali. Il paniere dei Pat, con oltre 5450 prodotti inseriti nel Registro Unico nazionale, è la dimostrazione di come l’Italia sia attenta a difendere e tutelare i prodotti tipici di ogni Regione». Lo dichiara in una nota il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario al Mipaaf e Commissario di Forza Italia nelle Marche.

«Le Marche – aggiunge – hanno oltre 150 prodotti inseriti nei Pat che abbracciano tutte le filiere produttive del territorio. Si va dal liquore al cumino al lardo di Montefeltro, dall’olio extravergine Piantone di Falerone al salame di Fabriano, passando per i formaggi, i condimenti, i prodotti vegetali fino agli alimenti e i prodotti tipici della cucina e della ristorazione marchigiana». «Si tratta di un patrimonio enogastronomico immenso che conferma la forza del nostro made in Italy, della tipicità dei nostri prodotti e di come le Marche, e ogni singolo territorio, sia rappresentativo di unicità e di eccellenze che caratterizzano storia, tradizioni e cultura di una terra straordinaria», conclude Battistoni.