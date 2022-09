Marciapiede assente all’uscita della scuola, il M5S si interroga: «Cosa aspetta il Comune a risolvere il problema?»

ANCONA- In vista del Consiglio comunale di domani, il Movimento 5 Stelle – in particolare la consigliera Daniela Diomedi – presenterà interrogazione alla Giunta sulla situazione del passaggio pedonale legato alla zona dell’Istituto Podesti-Calzecchi di Passo Varano:

«Passaggio pedonale inesistente con conseguente persistenza della situazione di pericolosità. E' stata segnalata la pericolosità del tratto di strada percorso - a piedi - dagli studenti dell'IIS Podesti/Calzecchi onesti di Passo Varano considerato, che dal plesso scolastico, i pedoni (numerosi) che percorrono il tratto di strada fino a Tavernelle occupano i ridottissimi margini della carreggiata, visto che non esiste marciapiede. Poiché la situazione non è nuova, ma si ripete ogni anno, si chiede di sapere cosa intenda fare e cosa aspetti l'amministrazione a risolvere il problema considerata la estrema pericolosità per l'incolumità dei pedoni».