Amazon, Pd: «Progetto strategico, importante non ripetere gli errori delle giunte Bacci-Acquaroli»

JESI– «Dispiace che una questione di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio di Jesi e dell’intera regione Marche sia stata ridotta dall’Amministrazione Bacci a motivo di mera strumentalizzazione politico-elettorale. Noi siamo tra quelli che per primi hanno cercato di agevolare l'insediamento di Amazon e di salvaguardare investimenti di milioni di euro per favorire la creazione di posti di lavoro e offrire alle nostre imprese un hub logistico tra i più importanti d’Europa. Lo abbiamo fatto quando Bacci e Acquaroli tergiversavano, non accorgendosi che la dilatazione dei tempi di negoziazione tra Interporto e Scannell rischiava di far sfumare il progetto o, quantomeno, di rinviarne la realizzazione oltre il termine previsto del 2023. Con questo spirito costruttivo e collaborativo continueremo a lavorare a ogni livello – comunale, regionale e nazionale - affinché questa opportunità non vada perduta e non si ripetano gli errori commessi dal Comune di Jesi e dalla Regione Marche che negli ultimi mesi ne hanno pregiudicato la concretizzazione»

È questo il duro commento del gruppo assembleare del Partito Democratico al comunicato diramato ieri dall’Amministrazione Bacci sul presunto scatto in avanti in merito alla realizzazione del polo logistico di Amazon alla Coppetella.