Parco del Conero, Silvetti nuovo presidente, Battistoni (Fi): «E' il profilo giusto»

«Daniele Silvetti incarna il profilo giusto per portare avanti la valorizzazione di un territorio meraviglioso, uno dei luoghi più suggestivi delle Marche e patrimonio indiscusso d’Italia. Ha esperienza, capacità e grande motivazioni; elementi, questi, che faranno senza alcun dubbio la differenza in questa nuova avventura». Così in una nota il sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Battistoni, che nelle Marche è commissario regionale di Forza Italia commenta la nomina di Daniele Silvetti a presidente dell’ente

«Il neopresidente Silvetti - prosegue la nota - ha già tracciato le linee guida e demarcato gli obiettivi che intende perseguire. Sono convinto che sotto il suo mandato, l’ente Parco farà il giusto e doveroso salto di qualità da un punto di vista ambientale, turistico e agricolo». Conclude il sottosegretario: «Rinnovo a lui, ed a tutto il comitato direttivo, gli auguri per un proficuo lavoro, nella speranza di poter fare, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, una visita ufficiale».