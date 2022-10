Parco del Cardeto, Fratelli d'Italia: «Investitori allontanati, da Comune mancata gestione»

ANCONA - «Dopo quasi dieci anni di amministrazione comunale Mancinelli, suonano come una beffa le parole del Sindaco che oggi afferma: "Adesso ci pensiamo noi". Una discesa in campo tardiva e vaga, che non tiene conto delle sue proprie responsabilità per la mancata gestione del Parco». Lo scrive in una nota Fratelli d'Italia Ancona.

«Come in tutte le cose, servono visione, determinazione e risorse per valorizzare questo prezioso tesoro della nostra città e restituirlo agli anconetani. Riteniamo quindi che gli investitori e i gruppi cittadini possano e debbano essere attratti, anziché allontanati come accaduto finora, riteniamo che bisogna migliorare l'accessibilità del Parco, il suo collocamento tra Parco del Conero e Città, il tutto mobilitando risorse anche in sinergia con Regione e nuovo Governo».