Piano regionale lavori pubblici: 3 milioni di euro per la Cittadella

Nel Consiglio Regionale di martedì scorso è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi al triennio 2021-2023. Nel piano rientrano gli interventi che la Regione realizza direttamente e che prevedono importi superiori a 100mila euro.

Per Ancona è previsto, tra l’altro, un investimento per la Cittadella, con un importo pari a 3 milioni di euro. «Si tratta pertanto di un intervento di riqualificazione di un’area di fondamentale importanza storica, culturale e sociale per la nostra città- scrive il consigliere FdI Marco Ausili- L’intervento consisterà nella sistemazione delle mura perimetrali e dell’ingresso principale e nel miglioramento dell’anfiteatro di via Cittadella. Ringrazio l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli, Presidente Acquaroli e intera Giunta per tale investimento».