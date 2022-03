Riqualificazioni i parchi storici: Ancona partecipa con 3 aree verdi

Il Ministero della Cultura ha pubblicato un avviso per finanziare il restauro di parchi e i giardini storici con un contributo di 190 milioni di euro. Ancona partecipa con progetti sul Cardeto, Villa Beer e il Pincio. La questione è stata sollecitata in Consiglio comunale da Angelo Eliantonio (Fratelli d’Italia) e l’assessore alla cultura Paolo Marasca ha fatto il punto su progetti e schede da inviare prossimamente a Roma.

«Il primo progetto riguarda un monumento ecologico e storico culturale della città, cioè il parco del Cardeto- ha spiegato Marasca- il bando ci permette di mettere in rete una serie di progetti già attivi come la digitalizzazione delle informazioni botaniche insieme all’Università Politecnica delle Marche. L’idea è anche quella, insieme alle comunità ebraiche, di sistemare parte del cimitero ebraico e introdurlo in circuiti internazionali di turismo. Il cimitero ebraico di Ancona è prestigioso non solo per bellezza, ma anche per le sepolture che ospita».

Altro progetto riguarda Villa Beer: «Ha una funziona importante per il quartiere- spiega l’assessore- si sposa agli interventi già previsti sull’edificio con finanziamenti regionali post sisma. Significa che, intervenendo sul fronte storico-botanico per ricostruire situazioni ambientali ed ecologiche interessanti, possiamo farne un polmone e un centro di attività per la zona». Infine il Pincio: «Anche in questo caso si tratta di un parco di quartiere e nell’area del bellissimo monumento di Pericle Fazzini si prevede sia un intervento del verde sul monumento stesso».