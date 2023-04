Nuovo parcheggio ex Umberto I,  Rubini: «Errare è umano, perseverare è diabolico»

«Che in questa città si facciano le cose al contrario non è una novità. Ancor più in tema di parcheggi e mobilità dove, da anni, si persegue la logica folle di continuare a ricercare e realizzare nuovi parcheggi in centro. E dunque, dopo il progetto del nuovo park San Martino, scopriamo dalla stampa che MeP sarebbe pronta ad acquistare due piani inutilizzati del parcheggio ex Umberto I finiti nel fallimento Saco per realizzare un’area sosta di 230 posti». A dirlo è Francesco Rubini, candidato sindaco per Altra Idea di Città e Ancona città aperta.

«La proposta è sempre la stessa: portare altre auto in centro con conseguente aumento di traffico e inquinamento. Ciò che invece andrebbe fatto è l’esatto opposto: aumentare le ZTL, integrare la rete di parcheggi scambiatori esterni al centro e potenziare il trasporto pubblico.Senza contare l’urgenza di riprendere in mano il progetto della metropolitana di superficie con conseguente riapertura della stazione marittima su cui continueremo a battere per tutta la campagna elettorale. Insomma, in tema di mobilità e parcheggi andrebbe cambiata la rotta radicalmente. La città non può più permettersi scelte sbagliate».