SPECIALE ELEZIONI AGUGLIANO | I candidati sindaco e le liste

AGUGLIANO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Candidati sindaco e liste

A contendersi la fascia tricolore sono in due. Paolo Perucci con la lista “Agugliano progetto comune”: Thomas Braconi, Maria Antonietta Bramucci, Dante Cesaretti, Paolo Lanari, Eleonora Micheletti, Sergio Beccaceci, Donatella Beldomenico, Barbara Manuela Caldarella, Giacomo Fratini, Michela Morici, Dominique Serrani, Elisa Stevanato; e Alessandra Fiorani con la lista “Insieme per Agugliano”: Martina Biondi, Enrico Braconi, Luca Cionna, Michela D’Alessandro, Andrea Evangelisti, Daniele Giombi, Fabiana Giunchetti, Serena Magellano, Andrea Molinari, Michael Posanzini, Emanuele Serrani, Graziano Stacchiotti.