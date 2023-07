Pannelli fotovoltaici a terra, Ciccioli: «Stravolgimento del paesaggio»

SASSOFERRATO –Il Progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra, “Sassoferrato 1” e “Sassoferrato 2” nell’area industriale sovracomunale di Monterosso Stazione sarà oggetto di una mozione del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, che sarà discussa in una prossima seduta. «Si tratta di un progetto presentato alla Provincia di Ancona e al Comune di Sassoferrato da un’azienda privata. Credo ci siano altre possibilità che non siano l’invasiva occupazione di suolo in un’area paesaggisticamente pregiata con il fotovoltaico, che può essere ben collocato altrove e non aprire così una ferita gravissima che segnerebbe, per decenni, un territorio ad alta valenza ambientale e naturalistica, anche perché collocato in prossimità di produzioni agricole bio e a ridosso delle abitazioni- dice Ciccioli-. Dieci-dodici ettari di fotovoltaico a terra, a ridosso del Monte Strega, costituiscono un vero e proprio stravolgimento del paesaggio e di tutti gli eco-sistemi in uno dei “Borghi più belli d’Italia”, Sassoferrato, e contravvengono ad una scelta che sul territorio, nelle alte Marche, si è fatta da tempo, nuove coltivazioni biologiche in agricoltura, turismo d’ambiente, tutela del paesaggio. Senza dimenticare che stiamo parlando di un territorio che ha conosciuto danni per l’alluvione del settembre 2022».

«Personalmente- prosegue Ciccioli- sono favorevole alla FER (Fonti di Energia Rinnovabile), ma occorre che si facciano scelte non in nome di circa 1.000 euro di Imu ad ettaro, quindi introiti per le casse comunali, ma nell’interesse generale, armonizzandolo con il territorio e non stravolgendolo. In questo caso, invece, credo che ci si trovi di fronte ad una vera e propria speculazione di chi può trarne grandi benefici. Si è costituito un Comitato spontaneo che ha già raccolto oltre mille firme per opporsi a questo progetto con dati di fatto oggettivi. Una protesta dal basso che merita di essere ascoltata dalla politica su un progetto privato che impatta considerevolmente sul patrimonio pubblico ed è giusto che il Consiglio regionale si esprima a riguardo»