Edilizia ospedaliera, Ausili (FdI): «Strutture sanitarie ad Ancona in forte miglioramento»

«Strutture sanitarie in forte miglioramento sulla città di Ancona», così il Consigliere regionale e Consigliere comunale di Ancona di Fratelli d’Italia Marco Ausili esprime soddisfazione per il nuovo piano di investimenti della Giunta regionale nella rete ospedaliera e sanitaria.

«In attuazione del Masterplan dell’edilizia ospedaliera e del PNRR Sanità, la Giunta regionale ha messo in campo importanti risorse per rafforzare e migliorare il sistema sanitario marchigiano, nell’ottica di una maggiore attenzione verso i territori. Tanti gli interventi nell’Area Vasta 2, in particolare sulla città di Ancona. Accelerazione dei cantieri e piena copertura finanziaria per nuovo Salesi di Torrette e nuovo INRCA all’Aspio, rilancio dell’Ex CRASS come Casa della Salute per 3,7 milioni e realizzazione di una COT, Centro Operativo Territoriale. Ora, oltre a completare questo quadro, occorre potenziare un altro fondamentale aspetto, quello del personale medico sanitario, impoverito da decenni di tagli e malagestione».