Sanità, Morani (Pd): «Acquaroli rifiuta 55 milioni per il nuovo ospedale di Pesaro-Urbino?»

«Arriva in Conferenza Stato-Regioni il decreto che individua gli interventi nei settori dell’edilizia sanitaria, ma la giunta regionale delle Marche non sembra voler sfruttare i 55 milioni di euro per il nuovo polo ospedaliero della provincia di Pesaro Urbino». A dirlo è Alessia Morani (Pd), che chiede spiegazioni all'amministrazione regionale.

«Una domanda per la giunta Acquaroli: i 55 milioni per il project financing di Marche nord li rifiutiamo? Giusto per sapere», scrive la Morani su Facebook. «Il progetto prevedrebbe un nuovo polo ospedaliero da 600 posti, su cui però la giunta ha espresso la sua contrarietà ed esprimendosi a favore di un progetto ridimensionato, da sostenere con risorse regionali».